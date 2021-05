Torna l'Ischia Film Festival, primo evento in presenza

ISCHIA (NAPOLI), 06 MAG - Sarà la diciannovesima edizione dell'Ischia Film Festival, dal 26 giugno al 3 luglio 2021, il primo evento organizzato in presenza sulle isole del Golfo di Napoli covid free. Mentre ad Ischia in questi giorni prosegue la campagna vaccinale di massa, la rassegna cinematografica lancia l'iniziativa 'Vacanze ad Ischia', che propone offerte di soggiorno abbinate alla kermesse che, come tradizione, si terrà nei suggestivi spazi all'aperto del Castello Aragonese e nel rispetto delle normative anti-Covid. "Sarà un segnale importante per la ripartenza degli eventi e del turismo sull'isola verde. Ringrazio le strutture e i partner che anche quest'anno hanno deciso di aderire all'iniziativa, che prima della pandemia alimentava con numeri significativi il turismo culturale a Ischia" dice il direttore del festival, Michelangelo Messina. Il depliant dell'evento disponibile sul sito ufficiale (www.ischiafilmfestival.it) propone un tour tra le bellezze dell'isola, con una serie di indicazioni utili per i turisti, dagli alberghi ai trasporti, dai parchi termali all'enogastronomia. La diciannovesima edizione dell'Ischia Film festival, il cui programma sarà annunciato nelle prossime settimane, è sostenuta dalla Regione Campania e dalla Direzione Generale Cinema per il Ministero della Cultura. (ANSA).