Hopkins, sono qui nella Bella Italia

ROMA, 05 MAG - "Sono qui nella Bella Italia...", lo scrive con un post in italiano sui suoi profili social Anthony Hopkins, allegando un breve video con le immagini di un suo photoshoot all'aperto per L'Uomo Vogue. L'attore che nel messaggio ringrazia anche la testata, il fotografo e i vari stilisti e marchi protagonisti nel suo outfit, si mostra allegro, sorridente e giocoso, mentre accenna un ballo davanti alla macchina fotografica. Per colonna sonora c'è Dance Me to the End of Love di Leonard Cohen, brano scelto recentemente anche per un altro suo video in cui accenna una scherzosa danza con Salma Hayek, per celebrare il suo secondo Oscar, vinto con The Father (in arrivo nelle sale italiane il 20 maggio). Hopkins ha appena trascorso qualche settimana nel natio Galles, dove era anche nella serata degli Oscar. Il fatto la sua categoria, miglior attore protagonista, sia stata premiata per ultima ha reso particolarmente evidente la sua assenza alla premiazione. In realtà Hopkins si era offerto di partecipare via zoom, ma gli organizzatori della cerimonia avevano rifiutato. (ANSA).