Elio e Le Storie Tese, sui social ipotesi reunion

ROMA, 05 MAG - Elio e le Storie Tese tornano o non tornano? Si sono sciolti oppure no? "Ma saranno c***i nostri?!". Con un post sui social in cui suonano insieme in uno studio, la band - che si è sciolta nel 2018 dopo 37 anni di attività - ha lasciato la porta aperta a una possibile reunion, anche se i rapporti tra i membri del gruppo sono sempre stati tali da farli tornare a suonare già più volte insieme. In ballo c'è anche un concerto a Bergamo per sostenere le giovani band, ferme da più di un anno per l'emergenza Covid. (ANSA).