Willie Peyote torna live con il Mai Dire Mai Tourdegradabile

ROMA, 05 MAG - Willie Peyote e la sua band sono pronti per ripartire live durante l'estate con il Mai Dire Mai Tourdegradabile. Il tour prende il nome dal brano che Willie Peyote ha presentato sul palco del Festival di Sanremo "Mai Dire Mai (La Locura)", che ha regalato al rapper torinese il Premio Della Critica Mia Martini e che è già stato certificato Disco d'Oro. Questi i primi appuntamenti confermati: 19 giugno Cesena (recupero del 20 giugno 2020), 1 luglio Bologna (recupero del 2 luglio 2020), 10 luglio Genova (recupero del 6 luglio 2020), 18 luglio Cervinia (AO), 23 luglio Brescia (recupero del 17 aprile 2021), 5 agosto Grado (GO), 20 agosto Francavilla al Mare (CH), 24 agosto Roma (recupero del 21 luglio 2020 e poi del 16 luglio 2021), 26 agosto Servigliano (FM), 27 agosto Bassano del Grappa (VI), 2 settembre Prato (recupero del 2 settembre 2020). Da definire la data prevista al Locus Festival Locorotondo (BR) il 7 agosto 2021 (recupero del 1 agosto 2020). Non saranno recuperate le date del 18 giugno a Padova, del 29 luglio a Napoli e del 19 agosto a Cinquale, MS. I biglietti per i concerti acquistati in precedenza restano validi per le nuove date. (ANSA).