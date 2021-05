Arriva in sala 'Father' con il premio Oscar Hopkins

ROMA, 05 MAG - BiM Distribuzione ha annunciato che The Father - Nulla è come sembra arriverà in Italia, solo in sala, dal 20 maggio in lingua originale (con sottotitoli in italiano) e dal 27 maggio in versione italiana. Un'occasione da non perdere per vedere il film di Florian Zeller con protagonisti Anthony Hopkins e Olivia Colman, premiato agli Oscar 2021 per l'interpretazione di Hopkins (Migliore Attore Protagonista) e per la Sceneggiatura Non Originale di Florian Zeller e Christopher Hampton. The Father - Nulla è come sembra è tratto dall'opera teatrale Il padre (Le père) scritta da Florian Zeller e andata in scena per la prima volta a Parigi nel 2012, conquistando il premio Molière per la Miglior commedia, prima di debuttare a Broadway e nel West End londinese, dove ha ottenuto premi Tony e Olivier per il Miglior attore (rispettivamente a Frank Langella e Kenneth Cranham). Accanto ai premi Oscar Anthony Hopkins e Olivia Colman: Mark Gatiss, Imogen Poots, Rufus Sewell e Olivia Williams. Questa la sinossi: Anthony, 81 anni, vive da solo nel suo appartamento londinese e rifiuta tutte le persone che sua figlia Anne cerca di imporgli. Presto però Anne non potrà più andare a trovarlo tutti i giorni: ha preso la decisione di trasferirsi a Parigi con un uomo che ha appena conosciuto... Ma se è così, allora chi è l'estraneo che piomba all'improvviso nel soggiorno della casa di Anthony, sostenendo di essere sposato con Anne da oltre dieci anni? E perché afferma con tanta convinzione che quella dove vive è casa sua e della figlia? Eppure Anthony è sicuro che quello sia il suo appartamento. (ANSA).