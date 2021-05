Niccolò Fabi torna in tour

ROMA, 05 MAG - Niccolò Fabi è pronto a ripartire in tour. Nonostante le complicazioni del periodo, il cantautore romano annuncia la ripresa della tournée sospesa nel 2020. A partire da giugno Fabi porterà in giro per l'Italia la sua musica, insieme ai compagni di viaggio Roberto Angelini, Pier Cortese, Alberto Bianco, Daniele "mf coffee" Rossi e Filippo Cornaglia. "Mai come quest'anno è stato difficile organizzare un calendario di concerti. Agenzie e promoter si stanno destreggiando in un settore in grande crisi tra attese di decreti, protocolli sanitari, riduzioni di capienze, coprifuochi e molto altro - scrive sui social Niccolò Fabi -. Intanto però ci siamo e ripartiamo da qui. Mi rendo conto dei disagi e mi affido alla elasticità e alla comprensione. Vi assicuro che si stanno facendo tutti gli sforzi possibili per risolvere i problemi e per fornire in tempi rapidi tutte le info che mancano. Il dato fondamentale è che questa estate si suonerà. Ancora poche settimane fa molti non ci credevano. Il resto lo risolveremo. Appoggiamoci intanto a questa bella prospettiva. Ci vediamo presto". Queste le prime date confermate: 24 (recupero del 24 giugno 2020 e del 24 giugno 2021) e 25 giugno Roma, 9 luglio Bologna (recupero concerto del 10 luglio 2020), 10 luglio Villafranca di Verona (recupero del 27 giugno 2020 e del 27 giugno 2021), 16 e 17 luglio Cesena (recupero concerto del 25 luglio 2020), 18 luglio Gardone Riviera (BS) (recupero del 26 luglio 2020), 23 luglio Sarzana (SP) (recupero concerto del 24 luglio 2020), 24 luglio Firenze (recupero concerto del 26 giugno 2020 e del 26 giugno 2021), 30 luglio Prata D'Ansidonia (AQ), 31 luglio Locorotondo (BA) (recupero concerto dell'8 agosto 2020), 8 agosto Fordongianus (OR) (recupero concerto del 5 agosto 2020), 11 agosto Castelnuovo di Garfagnana (LU), 2 settembre Servigliano (FM). Il concerto previsto il 28 luglio all'Arena Flegrea di Napoli è stato annullato. I biglietti acquistati restano validi per le nuove date. In attesa della ripartenza del tour, il 15 maggio, su Sky Arte alle 21.15 andrà in onda lo speciale "Memoria e Prospettiva". Lo speciale sarà anche disponibile su NOW. (ANSA).