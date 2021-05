Cani Lady Gaga,rapitori non sapevano che erano della popstar

NEW YORK, 05 MAG - Nuovi dettagli emergono nel caso del furto dei cani di Lady Gaga. Secondo la pubblica accusa i rapitori erano ignari del legame con la popstar ed erano solo alla ricerca di bulldog francesi, una razza che può fruttare migliaia di dollari. Lo rivelano documenti legali del tribunale di Los Angeles. La scorsa settimana sono finite in manette cinque persone, incriminate per il furto ma anche per il tentato omicidio del dogsitter Ryan Fischer, ferito da colpi di armi da fuoco. In particolare James Jackson, Jaylin White e Lafayette Whaley sono i responsabili della rapina e del tentato omicidio, mentre Harold White, (padre di Jaylin) e Jennifer McBride, la sua fidanzata, sono subentrati dopo. La McBride è la donna che finse di aver ritrovato i cani in cambio della ricompensa da 500 mila dollari. (ANSA).