Federalberghi e Film Commission, cinema per rilancio Torino

TORINO, 05 MAG - Gli alberghi torinesi diventeranno 'luoghi del cinema': ospiteranno talent, troupe, addetti ai lavori, ma offriranno anche spazi alternativi per realizzare casting ed effettuare le riprese. Lo prevede l'accordo tra Federalberghi Torino e Film Commission Torino Piemonte, che punta ad aumentare l'attrattività della città e della provincia per le produzioni per il cinema, la tv e le varie piattaforme distributive, ma anche a riattivare a pieno regime le strutture ricettive in vista di un rilancio del turismo. L'impegno è quello di strutturare insieme azioni di marketing territoriale, ottimizzare i servizi, realizzare campagne di comunicazione per gli addetti ai lavori e per il grande pubblico. Tra questi, la presentazione agli associati di Federalberghi delle attività di Film Commission e dello scenario della produzione audiovisiva nazionale e internazionale. "Siamo molto soddisfatti di poter attivare una collaborazione strutturata con Federalberghi, un interlocutore che si inserisce da sempre nella filiera produttiva dell'audiovisivo. Siamo certi che fare rete e mettere a sistema i comuni obiettivi sia la strada giusta da percorrere", commenta il presidente di Film Commission Torino Piemonte, Paolo Damilano. "Federalberghi Torino collabora da anni a vari livelli con enti e istituzioni per creare sinergie, sviluppare progettualità e generare attrattività per il territorio - spiega Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino -: l'accordo si inserisce nel più ampio percorso di sviluppo che abbiamo avviato in epoca pre-Covid". (ANSA).