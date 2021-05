Al festival dei ragazzi Milano gli auguri di Mattarella

MILANO, 05 MAG - Il Direttore dell'Ufficio di Segreteria del Presidente Mattarella, Simone Guerrini, ha scritto a Fabio Martina, regista e direttore del Baloss Festival, per ringraziarlo dell'invito a presenziare all'intitolazione dell'Istituto Comprensivo Maffucci di Milano alla memoria del grande regista Ermanno Olmi, che da ragazzo frequentava la scuola di viale Bodio, e per fare a nome del presidente gli auguri "per un felice esito della manifestazione". Il Capo dello Stato, che non potrà intervenire, "desidera comunque farle giungere il suo apprezzamento - si legge nella missiva - per aver voluto rendere omaggio a un grande regista che ha profondamente inciso nella storia del cinema italiano e per il progetto promosso dall'associazione culturale 'Circonvalla film' , il cui obiettivo è avvicinare i ragazzi alla cultura cinematografica, coinvolgendoli attivamente in un fantastico viaggio all'interno del mondo della celluloide". Il 7 maggio, terzo anniversario dalla scomparsa di Olmi, si svolgerà la cerimonia di intestazione con i figli del regista, Fabio ed Elisabetta e il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Sabato 8 si svolgerà invece la prima edizione del 'Baloss festival - il cinema fatto dai ragazzi', con la proiezione in streaming dei 10 cortometraggi realizzati dagli alunni delle scuole primarie e secondarie dell'Istituto Comprensivo Olmi e dell'Istituto Sorelle Agazzi nell'ambito del progetto I Ragazzi della Bovisa, finanziato dal Ministero dell'Istruzione e SIAE e realizzato da Circonvalla Film, in collaborazione con l'Università Milano-Bicocca. I corti sono stati scritti e interpretati dai ragazzi e parlano il loro linguaggio. In occasione del festival si potrà anche visitare il rifugio 87, che si trova in viale Bodio 22, sotto la scuola primaria, e che veniva utilizzato durante i bombardamenti anglo-americani della seconda guerra mondiale. Al 'Rifugio 87' è dedicato un documentario realizzato da Circonvalla Film, mentre sempre i ragazzi hanno preparato un documentario su 'Ermanno Olmi in Bovisa'. Un legame speciale, cui il regista aveva dedicato il suo romanzo, 'Ragazzo della Bovisa'. (ANSA).