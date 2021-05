Un altro giro, il film Oscar in sala dal 20 maggio

ROMA, 04 MAG - Un altro giro, il film di Thomas Vinterberg, vincitore del premio Oscar come Miglior Film Internazionale 2021, sarà distribuito in sala da Medusa Film e Movies Inspired dal 20 maggio. La storia di un gruppo di docenti di mezza età, demotivati dalla routine della vita quotidiana, che scopre come un piccolo quantitativo di alcol nel sangue possa donare nuovamente una certa vitalità alle loro esistenze. Il film, che vede protagonista uno straordinario Mads Mikkelsen, è stato presentato in anteprima alla quindicesima edizione della Festa del Cinema di Roma e, successivamente, ha collezionato importanti premi in tutto il mondo, tra cui un Bafta e uno European Film Award. (ANSA).