Diodato, suo il brano principale del film Netflix su Baggio

ROMA, 04 MAG - Diodato firma la main song de Il Divin Codino, il film dedicato a Roberto Baggio disponibile su Netflix dal 26 maggio. Il brano 'L'uomo dietro il campione', disponibile in pre-save, uscirà il 14 maggio su tutte le piattaforme di streaming e digital downloading, in contemporanea al videoclip ufficiale su YouTube. 'L'uomo dietro il campione' è il fedele racconto in musica della leggenda di Baggio. Il brano è un incalzante mid-tempo dal ritmo trascinante in cui si fanno spazio emozioni di una storia tutta italiana, la storia del campione divino. Baggio, uno dei migliori calciatori di sempre e vincitore di un Pallone d'oro, è un'icona di coraggio e determinazione in tutto il mondo. Il mito del Divin Codino continua a crescere negli anni e dopo aver segnato intere generazioni e influenzato l'universo sportivo negli anni Novanta, riesce ancora oggi ad essere un esempio di discrezione e umiltà, incidendo il suo numero 10 nel tempo. Diodato torna sul palco dell'Arena di Verona il 19 settembre, dopo essere stato il primo artista italiano lo scorso anno a riaccendere le luci del tempio della musica mondiale durante il lockdown, emozionando il pubblico dell'Eurovision Song Contest - Europe shine a light con la sua storica esibizione di Fai rumore. (ANSA).