Black Panther, il sequel sarà Wakanda Forever

NEW YORK, 04 MAG - Black Panther: Wakanda Forever e The Marvels. L'Universo cinematografico Marvel ha svelato i titoli dei sequel dei film Black Panther e Captain Marvel. L'annuncio è stato accompagnato da un filmato (disponibile su YouTube) in cui vengono ufficializzate le date di uscita dei suoi principali blockbuster e più volte ritardati a causa della pandemia. Black Widow sarà il primo della serie il prossimo 9 luglio, seguito da Shang Chi and the Legend of the Ten Rings il 3 settembre. Black Panther: Wakanda Forever, senza il defunto Chadwick Boseman nel ruolo di T'Challa, uscirà l'8 luglio del 2022, mentre The Marvels sarà in sala il 22 novembre del 2022. (ANSA).