Corto de I Simpson per lo Star Wars Day

ROMA, 03 MAG - In occasione del 4 maggio anche conosciuto come Star Wars Day, tante le iniziative Disney e non per celebrare la saga creata da George Lucas. Su Disney+ debuttano la nuova serie originale Star Wars: The Bad Batch, disponibile dalle 09.00 di mattina un cortometraggio de I Simpson a tema Star Wars. Come regalo speciale per i fan, su Disney+ arriverà Maggie Simpson in "Il risveglio della Forza dopo il riposino", un nuovo corto de I Simpson ispirato alla saga, che porta a Springfield i personaggi dell'Universo di Star Wars. Maggie Simpson in "Il risveglio della Forza dopo il riposino" è il primo di una serie di corti de I Simpson che Disney+ rilascerà nel corso dell'anno, rendendo omaggio ai diversi brand e ai titoli della piattaforma. Inoltre, per celebrare la creatività e l'abilità artistica dei fan di Star Wars, Lucasfilm e Disney+ hanno commissionato degli artwork originali che, per la prima volta, saranno presenti sulla piattaforma fino al 9 maggio. La Panini Comics, per festeggiare lo Star Wars Day propone un'ampia scelta di titoli, fra i quali L'Alta Repubblica - una nuova epoca introdotta nell'universo di Star Wars, che ha debuttato con il primo numero il 22 aprile. Il secondo sarà disponibile a partire da dal 20 maggio. Chi volesse tornare indietro nel tempo e scoprire i fumetti classici di Star Wars, può trovare il giusto rifugio in Star Wars Classic, la nuova edizione del primo fumetto Marvel di Star Wars mai prodotto, in una veste editoriale inedita e pop, con un'edizione cartonata ricca di extra e approfondimenti. (ANSA).