Il Volo, posticipate al 2022 date del tour 10 Years - Live

ROMA, 03 MAG - Alla luce della situazione sanitaria e delle vigenti norme, l'intero tour de Il Volo "10 Years - Live" previsto nel 2021 è posticipato al 2022. I biglietti già acquistati in prevendita rimarranno validi per le nuove date corrispondenti. Queste le prime date confermate per il 2022: 3 e 4 giugno 2022 all'Arena di Verona (recupero del 29 e del 30 agosto 2021 all'Arena di Verona). Entro il 15 maggio 2021 verranno comunicate le nuove date di recupero relative ai seguenti concerti: 4 e 5 settembre al Teatro Antico di Taormina; 16 ottobre al Pala Alpitour di Torino; 20 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma; 23 ottobre al Mediolanum Forum di Assago, Milano. (ANSA).