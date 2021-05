Billie Eilish, in intimo su Vogue, faccio quello che mi pare

NEW YORK, 03 MAG - Billie Eilish abbandona il suo vecchio look in abiti larghi e posa in lingerie per Vogue. La cantante, 19 anni, capelli ormai biondi, è stata fotografata mentre indossa un corpetto da pin up aderente che esalta le sue forme in netta rottura con il tipo di abbigliamento al quale aveva abituato il suo pubblico. "Billie Eilish, è tutta una questione di ciò che ti fa sentire bene" - titola la copertina dell'edizione Regno Unito della rivista. "Non ho mai voluto che il mondo sapesse tutto di me - disse in un'intervista del 2019 -. Ecco il motivo per cui porto abiti larghi. Nessuno può avere un'opinione perché non ha visto ciò che c'è sotto. Nessuno può dire, 'Oh è una magra robusta, non è una magra robusta, ha il sedere piatto, non ha il sedere piatto. Nessuno può dirlo perché non sa". Nell'intervista a Vogue Eilish sottolinea che nessun uomo ha il diritto di allungare le mani se una donna indossa un certo tipo di abbigliamento. "All'improvviso - dice - sei un'ipocrita se vuoi mostrare il tuo corpo, sei una facile, una sgualdrina. Se lo sono allora ne sono fiera... A prescindere se mostri il tuo corpo, la tua pelle, il rispetto non va tolto" L'intervista a Vogue ha accompagnato l'uscita del suo nuovo singolo 'Your Power' mentre l'album in cui è contenuto, 'Happier Than Ever', uscirà il 30 luglio. Billie ha raccontato sui suoi social che 'Your Power' è una delle sue canzoni preferite tra quelle che ha scritto. "Mi sento molto vulnerabile ad averla pubblicata - ha detto - perché l'ho custodita a lungo gelosamente nel mio cuore. La canzone racconta di situazioni molto differenti che tutti noi abbiamo provato o visto. Spero possa ispirare un cambiamento. È un invito a provare a non abusare del tuo potere". (ANSA).