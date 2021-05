S. Cecilia: Giochi d'orchestra, apre collana sulla didattica

ROMA, 03 MAG - Il libro ''Giochi d' orchestra', racconto dell' esperienza con i gruppi e le orchestre formati da bambini e ragazzi, inaugura la nuova collana che l' Accademia Nazionale di Santa Cecilia in collaborazione con Edizioni Curci dedica alla didattica musicale. L'autore è Simone Genuini, attuale direttore della JuniOrchestra, compagine giovanile di Santa Cecilia alla quale aderiscono ogni anno di più di cinquecento ragazzi. Genuini, che ha diretto oltre 300 concerti della orchestra di musicisti in erba, ha seguito negli anni migliaia di giovani tra i quattro e i vent'anni, insegnando loro a leggere tra le righe della partitura, comprendere l'importanza del respiro, entrare in contatto gli uni con gli altri per condividere un ideale di suono. Giochi d'orchestra è finalizzato all'esplorazione dello "strumento orchestra" nell'ambito dei gruppi didattici e scolastici. Spunti ed esperienze sono proposti in forma di gioco ed esercizio creativo, accanto a stimoli di riflessione volti ad accrescere la consapevolezza dei giovani strumentisti durante le esercitazioni orchestrali. Nel manuale sono affrontate tematiche cardine della pratica orchestrale: la geografia dell'orchestra e l'organizzazione degli spazi; la condivisione ritmica (con esempi in partitura che potranno essere adattati all'organico strumentale di cui si dispone); il controllo dell'intonazione e molto altro ancora. Arricchiscono il volume numerose videoclip registrate con i ragazzi della JuniOrchestra per esemplificare gli argomenti trattati. (ANSA).