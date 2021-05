Musica: TY1, esce il mio album "Djungle"

ROMA, 03 MAG - "Un vero album, non una compilation". Il dj e producer TY1 presenta così il suo nuovo album Djungle (Thaurus-Believe), in uscita il 7 maggio, con 14 brani e i featuring di 24 artisti, tra giovani leve e nomi affermati soprattutto della scena urban e hip hop italiana. Nel lungo elenco di artisti chiamati a partecipare al lavoro ci sono Marracash, Paky, Guè Pequeno, Massimo Pericolo, Pretty Solero, Myss Keta - l'unica donna presente -, Noyz Narcos, VillaBanks, Ernia, Capo Plaza, Jake La Furia, Speranza, Taxi B, Rkomi, Ketama126, Samurai Jay, Geolier, Touchè, Vettosi. Non mancano due incursioni dal mondo del pop con Neffa e Tiromancino e partecipazioni dall'estero con Pablo Chill-E, Mc Buzzz, Dosseh. "Mi sono sentito direttore artistico più che produttore - racconta TY1, all'anagrafe Gianluca Cranco, nato 42 anni fa a Salerno -, riuscendo a mettere insieme 24 artisti e creando connessioni tra di loro. Il progetto rappresenta il mio personale tributo alla musica, grazie alla quale sono potuto uscire dalla "giungla" in cui sono nato, con la speranza che ognuno possa mettere a fuoco il sogno che gli permetta di uscire dalla propria. Djungle è un omaggio alla musica in tutte le sue forme, a cui devo tutto, senza musica non sarei la persona che sono oggi". La copertina del disco - curata dall'artista Gianfranco Villegas e scattata da Francesco Bonasia - mostra un bambino con il logo di TY1 rasato sulla nuca, immerso in quella che appare come la perfetta raffigurazione di una giungla urbana, su cui si stagliano cemento e palazzoni, ma anche un immaginario colorato dalla fantasia del giovane ragazzo. (ANSA).