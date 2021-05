1 Maggio: Concertone, Venditti omaggia Berlinguer

ROMA, 01 MAG - Con il brano Dolce Enrico, del 1991, Antonello Venditti, in collegamento da una piazza San Giovanni a Roma vuota ma piena di ricordi, ricorda il leader del Pci Berlinguer, i cui funerali si tennero proprio in quella piazza. Malinconica e struggente esibizione del cantautore che finora non aveva mai partecipato alla manifestazione del Primo Maggio e, anzi, l'anno scorso era stato molto critico con la decisione di portarla avanti nonostante la pandemia e i morti. Prima di salutare, Venditti ha poi intonato uno dei suoi brani più popolari: "Notte prima degli esami". (ANSA).