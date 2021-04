The Kolors, esce il nuovo singolo Cabriolet Panorama

ROMA, 30 APR - E' uscito "Cabriolet Panorama" (per Island Records), il nuovo singolo dei Kolors. Il singolo electro-funk è stato scritto da Stash e Davide Petrella e prodotto da Stash e Zef ed è accompagnato da un video che riporta anche questa volta alle atmosfere degli anni '80. Prodotto da Borotalco TV e girato utilizzando camere e ottiche dell'epoca sulla costiera Amalfitana (posti frequentati da sempre da Stash) da Marc Lucas e Igor Grbesic, il video racconta della voglia di partire, di tuffarsi, di ricominciare a suonare, di incontrare il pubblico, di fare tardi insieme a loro ritrovandosi finalmente insieme. "Il pezzo nasce a fine dicembre, in una delle tante session a distanza tra me, Davide (Petrella) e Zef (che ha curato la produzione) - ha raccontato Stash -. Nonostante fosse pieno inverno avevamo tutti nella testa la voglia di ricominciare, di una primavera reale ma anche metaforica, e credo si senta nel mood della canzone. In questo brano risuona tutto il mondo cui i Kolors facevano riferimento agli inizi della nostra carriera. È una citazione di tutto il mondo anni 80 italiano e internazionale a cui ci ispiriamo, declinati ovviamente al 2021". Parlando del testo, Stash, ha spiegato che "è il racconto del momento in cui ci si rende conto che la persona che hai incontrato è diversa da tutte le altre". (ANSA).