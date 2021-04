Spotify, arrivano le playlist EQUAL, a supporto delle donne

ROMA, 30 APR - In occasione della Giornata Mondiale della Donna, Spotify ha lanciato EQUAL, la nuova campagna globale dedicata a promuovere la parità di genere e a celebrare il contributo delle donne nel mondo dell'audio, sostenendo artiste e creator. Solo 1 artista su 5 nelle classifiche è donna, un dato in netto contrasto con il ruolo chiave e la grande influenza delle donne sia nel successo di Spotify che dell'industria musicale in generale.. Il programma completo include Playlist locali EQUAL (che rifletteranno la cultura dei 35 mercati che coprono oltre 50 paesi, inclusa l'Italia) e Playlist globale EQUAL (con una selezione di artiste EQUAL provenienti da tutto il mondo, rinnovandosi su base mensile). Le prime artiste che rappresenteranno l'Italia saranno Madame con Voce ed Epoque con Boss (io&te). Ogni mese, poi, la cover della playlist EQUAL locale sarà dedicata a un'artista diversa. La prima artista selezionata in Italia è Madame, uno dei talenti emergenti della scena musicale del nostro paese. C'è poi un insieme di organizzazioni di tutto il mondo che uniscono le loro forze insieme a Spotify per l'empowerment femminile. Per l'Italia c'è shesaid.so Italia, insieme a She's the Music (USA), Girls Rock Australia Network (Australia), MEWEM Europa (Europa), Girls Connected (Canada), Music Women (Germania). "Sono orgogliosa di essere stata scelta come prima artista di copertina per EQUAL in Italia e che Voce sia stata inclusa nella playlist globale - ha commentato Madame -. C'è ancora molto da fare per quanto riguarda la parità di genere, nel mondo della musica e non solo, ma dalle nuove generazioni vedo una forte spinta in questa direzione". (ANSA).