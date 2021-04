Comica rivolta di robot in I Mitchell contro le macchine

ROMA, 30 APR - Una famiglia ordinaria impegnata in un'impresa straordinaria: salvare il mondo da un'apocalisse robot. E' il compito non proprio semplice che si ritrovano ad affrontare i protagonisti di I Mitchell contro le macchine, la commedia action/family/ fantascientica animata in Cgi, diretto da Mike Rianda e co-diretto da Jeff Rowe, e prodotto dagli autori di The Lego movie Phil Lord e Christopher Miller qui insieme a Kurt Albrecht. Il film, disponibile su Netflix, combina due stili d'animazione: uno tipico da illustrazione con colorazioni fatte a mano, mentre l'altro si avvicina al realismo della computer grafica tipico di buona parte delle pellicole moderne. Nella storia tutto ha inizio quando l'alternativa e creativa Katie Mitchell viene ammessa alla scuola di cinema dei suoi sogni e non vede l'ora di lasciare casa e incontrare "la sua gente". Suo padre Rick, grande amante della natura, insiste affinché tutta la famiglia la accompagni a scuola in un ultimo viaggio on the road. Ma proprio quando le cose sembrano non poter andare peggio, la famiglia Mitchell si ritrova nel bel mezzo di una rivolta di robot! Tutti gli oggetti tecnologici, dagli smartphones agli aspirapolveri roomba, fino ai malvagi Furby - vengono ingaggiati con l'obiettivo di catturare ogni essere umano sul pianeta. A guidare la ribellione è Pal sistema operativo e assistente personale smart Pal (doppiato in originale dalla Premio Oscar Olivia Colman), che si rifiuta di venire considerato obsoleto. Rianda si è ispirato per la trama a una giornata fuori con i nipoti: "Ho cominciato a pensare che forse la tecnologia potrebbe essere una lente con cui osservare le differenze generazionali. È stato anche entusiasmante perché in un mondo in cui la tecnologia sa fare le stesse cose di uomini e donne, sorge la domanda: 'cosa significa essere umani?' È stato questo il momento in cui l'idea ha cominciato veramente a prendere forma". Al centro del film c'è "una famiglia deliziosamente imperfetta". (ANSA).