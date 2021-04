Opera Roma, la danza in Sogno di una notte di mezza estate

ROMA, 30 APR - Le giovani stelle della danza dell' Opera di Roma saranno protagoniste domenica 2 maggio alle 20:00 di 'Sogno di una notte di mezza estate', il balletto di Alessandra delle Monache su musica di Felix Mendelssohn creato nel 2014 per gli allievi della Scuola che sarà riproposto in streaming gratuito su operaroma.tv. Il nuovo titolo è il terzo appuntamento dedicato alla danza nel programma di Teatro Digitale dopo il successo di La Bayadère Divertissement di Ofelia Gonzalez e Pablo Moret e Concerto in Oro di Alessandro Bigonzetti. ''E' un'occasione importante per far conoscere il lavoro che svolgiamo alla Scuola di Danza dell'Opera di Roma anche a un pubblico nuovo. - dice la direttrice Laura Comi - Nella formazione professionale dei nostri allievi, gli spettacoli sono una parte fondamentale. Lo studio della tecnica che ogni giorno praticano e raffinano in sala ballo, non è fine a sé stesso ma al servizio dell'interpretazione artistica. Salire in palcoscenico è un traguardo emozionante che i nostri ragazzi raggiungono insieme ai loro insegnanti». ''Rimango fedele all'ironia usata da Shakespeare - spiega la coreografa e regista dello spettacolo Alessandra Delle Monache - pongo l'accento sul viavai tra l'amore e la sua caricatura, sull'assurdo delle relazioni amorose, sul desiderare proprio chi non ricambia il sentimento''. Le scene sono di Michele della Cioppa, i costumi di Anna Biagiotti, le luci di Patrizio Maggi. Il quarto e ultimo appuntamento è previsto domenica 6 giugno alle 20.00 con Turnpike di Mauro Bigonzetti su musica di Bach. (ANSA).