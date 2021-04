Acocella, 'Sogni di Grande Nord' tra uomo e natura

(di Mauretta Capuano) ROMA, 30 APR - Un raod movie, un film documentario, un viaggio nel cuore del rapporto tra l'uomo e la natura "che è al centro del nostro futuro". Dario Acocella, regista e con Paolo Cognetti e Francesco Favale autore di 'Sogni di Grande Nord', in Concorso Internazionale al Trento Film Festival, ci porta nella natura selvaggia in un originale percorso di potente impatto visivo e dialoghi di assoluta spontaneità, che parte dalla tomba di Raymond Carver e si conclude con Chris McCandless e il Magic Bus di Into the Wild. In anteprima al Trento Film Festival, la più importante rassegna internazionale di cinema e culture di montagna arrivata alla 69ma edizione, sabato 1 e domenica 2 maggio, il film sarà in sala per tre giorni il 7, 8 e 9 giugno, distribuito da Nexo Digital in collaborazione con i media partner Radio Deejay e MYmovies.it. "Il nostro modo di affrontare la questione del rapporto fra uomo e natura finora ha prodotto solo danni e un consumo di risorse senza criterio. Non sono integralista e neppure Paolo Cognetti lo è. Va bene come idea l'isolamento e la wildness, ma la felicità come dice Chris McCandless è condivisone. La sua è stata una scelta estrema, bisogna trovare la giusta formula. Non voglio lanciare messaggi e nessuno giudica, ma pensiamo al Covid e alla prossimità tra uomini e animali" dice all'ANSA Acocella, che viene dalla video arte, è autore di film documentari, serie tv e crede molto nel cinema della realtà. 'Il Grande Nord' è un viaggio letterario ed emozionante, dalle Alpi all'Alaska, sulle orme del Klondike di Jack London, dei laghi pescosi di trote di Ernest Hemingway, della la natura selvaggia di Thoreau e di Herman Melville, i grandi maestri di riferimento di Cognetti scrittore e uomo. E' un viaggio che contiene molti atri viaggi in cui a far da guida sono lo scrittore Premio Strega 2017 con 'Le otto montagne' accompagnato dall'amico Nicola Magrin, pittore, illustratore e viaggiatore. (ANSA).