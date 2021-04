Tre Francobolli per Manfredi, Valli e Masina

ROMA, 30 APR - Nino Manfredi, Giulietta Masina e Alida Valli: tre grandi protagonisti dello spettacolo italiano ai quali il 30 aprile 2021 sono stati dedicati tre appositi francobolli, validi per la posta ordinaria. I francobolli celebrano il centenario dalla nascita dei tre attori: le vignette mostrano per ciascun attore o attrice un ritratto entro una cornice che ricorda la pellicola cinematografica; in altri viene riprodotta anche la firma. I bollettini illustrativi dei tre francobolli sono firmati dai nipoti dei commemorati: Simone Olivieri per Manfredi, Simonetta Tavanti per Giulietta Masina e Pierpaolo de Mejo per Alida Valli. Alida Valli, grande attrice teatrale, ha recitato anche in 120 film dove è stata diretta da grandi registi come Hitchcock (''Il caso Paradine''), Visconti (''Senso''), Pasolini (''Edipo re''), Bertolucci (''Novecento'') e molti altri. Di Giulietta Masina sono nella memoria di tutti soprattutto i film firmati dal marito e regista Federico Fellini, come ''La strada'', ''Le notti di Cabiria'', ''Giulietta degli spiriti'', ''Ginger e Fred''. Anche Nino Manfredi ha debuttato dapprima sul palcoscenico per poi passare al cinematografo, dove ha recitato in film famosissimi come ''L'audace colpo dei soliti ignoti'', ''Gli anni ruggenti'', ''Straziami ma di baci saziami'', ''Nell'anno del signore'', ''Pane e cioccolata'', ''Brutti, sporchi e cattivi'' (ma sono piu' di un centinaio le pellicole dove compare). EMBED START Image {id: "editor_0"} EMBED END Image {id: "editor_0"} EMBED START Image {id: "editor_1"} EMBED END Image {id: "editor_1"} EMBED START Image {id: "editor_2"} EMBED END Image {id: "editor_2"} (ANSA).