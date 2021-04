Noemi con Principesse Disney ambasciatrici gentilezza

ROMA, 30 APR - "Sono davvero felice di essere Ambasciatrice di questa campagna Disney dedicata alle Principesse, perché coraggio e gentilezza sono due valori che sento molto miei, che mi sono stati trasmessi dalla mia famiglia e che cerco di mettere in pratica tutti i giorni" Lo ha spiegato Noemi parlando della campagna Noi Principesse Sempre, che presenta le Principesse e Regine Disney come Ambasciatrici di coraggio e gentilezza, valori senza tempo che le accomunano e caratterizzano da sempre. Un'iniziativa per la quale la casa madre di Topolino ha proposto una collezione digitale gratuita di racconti inediti intitolata Storie di Coraggio e Gentilezza: 14 storie con protagoniste le Principesse e Regine Disney, arricchite da nuove illustrazioni. Una nuova narrazione per ispirare atti di gentilezza nei bambini di tutto il mondo. Ogni storia è, dedicata ad alcuni ragazzi supportati da diverse charity europee, protagonisti di atti di coraggio e gentilezza nella vita reale. Stando a una ricerca commissionata dalla Disney a Fly Research il 78% dei genitori italiani sono concordi nell'affermare che le Principesse Disney rappresentano degli esempi positivi per i bambini, e, secondo i bambini italiani, trattare gli altri in modo gentile è la qualità più importante per comportarsi bene (il 53%), seguita dall'essere onesti (il 51%) e dall'essere un buon amico (il 42%). La nuova raccolta digitale di storie diventa così anche un aiuto per i genitori per insegnare ai propri figli come realizzare piccoli atti di coraggio e gentilezza proprio come le Principesse Disney. Colonna sonora di Noi Principesse Sempre è il singolo inedito, dal titolo "Un Nuovo Inizio", interpretato da diverse artiste a livello mondiale e disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 21 maggio. Noemi torna a collaborare con Disney, dopo aver dato voce alla colonna sonora di Ribelle - The Brave. La cantante romana ritiene "fondamentale e prezioso" trasmettere l'importanza di valori come gentilezza e coraggio "ai giovanissimi e farlo attraverso nuove storie inedite delle Principesse Disney ci permette di insegnare loro queste qualità importanti attraverso il sogno e la magia". (ANSA).