Musica: Maroon5 annunciano nuovo album

ROMA, 30 APR - I Marron5 annunciano l'uscita del loro nuovo album, in arrivo l'11 giugno dal titolo Jordi. L'album conterrà anche l'ultimo singolo della band multiplatino e vincitore di Grammy "Beautiful Mistakes" feat. Megan Thee Stallion. Per celebrare la pubblicazione del nuovo disco la band terrà una performance virtuale in collaborazione con American Express Unstaged il prossimo 4 giugno. Biglietti in vendita su maroon5.live-now.com. Ad oggi la band di Los Angeles, con tre Grammy vinti, ha superato quota 75 milioni di album venduti nel mondo, 400 milioni di singoli, certificazioni oro e platino in più di 35 paesi. (ANSA).