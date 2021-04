Al via ITsArt, contenuti esclusivi da Muti a Baglioni

ROMA, 30 APR - Il prossimo 31 maggio si accende ITsART, la nuova piattaforma che celebra e promuove la cultura, le arti, la creatività e la bellezza italiana. ITsART è dedicata a tutti coloro che amano, producono e vivono l'arte in tutte le sue forme e le sue declinazioni e proporrà al suo pubblico un vasto palinsesto di contenuti esclusivi gratuiti e a pagamento, che saranno resi disponibili anche su scala internazionale. L'offerta di ITsART spazierà dagli artisti più affermati ai nuovi talenti, passando per la valorizzazione dei luoghi iconici, dei grandi musei e di tutte le eccellenze artistiche e culturali che nascono e si sviluppano nel nostro Paese. Un'ampia offerta digitale, quella di ITsART, alla quale il Maestro Riccardo Muti ha deciso di collaborare con un ciclo di concerti e contenuti, e che si integra con quella dal vivo, finalmente riaperta al pubblico. I primi grandi eventi esclusivi in streaming saranno: il concerto spettacolo totale, In questa storia che è la mia, di Claudio Baglioni dal Teatro dell'Opera di Roma (2 giugno) e il Maggio Musicale Fiorentino con La forza del destino di Verdi, diretto da Zubin Mehta con la regia di Carlus Padrissa di La Fura dels Baus (6 giugno). Gli eventi saranno acquistabili in prevendita dai primi di maggio sulle principali piattaforme di ticketing. ITsART proporrà un viaggio tra palco, luoghi e storie, tre sezioni all'interno delle quali le istituzioni e gli operatori culturali potranno raccontare i propri progetti. Dalle prime settimane dal lancio saranno disponibili oltre 700 contenuti, anche nuovi format sviluppati e prodotti dalle principali istituzioni culturali italiane - aree archeologiche, musei, fondazioni, accademie e teatri - insieme ad un'ampia proposta di film e documentari. Attraverso il live streaming e l'on demand, ITsART vuole consentire di estendere le platee, aprendo una nuova fase della fruizione di contenuti artistici e culturali ovunque nel mondo per il teatro, l'opera, i musei, la musica, il cinema, la danza e ogni altro linguaggio. ITsART è anche sui social con i profili ufficiali: Facebook, Instagram, Twitter e al sito www.itsart.tv. (ANSA).