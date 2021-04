Da Reeves a Delpy per docu '21 Years: Richard Linklater'

ROMA, 30 APR - Autore, regista innovativo e sorprendente, i cui primi 21 anni di carriera di Richard Linklater vengono raccontati in 21 Years: Richard Linklater, il documentario, in prima visione il 2 maggio alle 21.15 su Sky Arte (canali 120 e 400 di Sky), disponibile anche on demand e in streaming su NOW. Attraverso testimonianze delle numerose stelle del cinema che hanno partecipato ai suoi film, si scoprono aneddoti e interessanti dietro le quinte che delineano la personalità di un regista che è riuscito, da autodidatta, ad affermarsi tra i più grandi del panorama del cinema indipendente. Dall'innovativo "Slacker" e "Boyhood", ai capolavori come "Before Sunrise" e "Before Sunset", il cineasta ha appena superato i 20 anni di carriera anni e ha intagliato la sua firma nella cultura pop americana. Questo documentario porta in un tour dietro le quinte, per comprendere appieno il suo stile, le sue abilità e la sua motivazione che traspaiono dai racconti dei suoi amici: gli attori e i registi che l'hanno conosciuto e che hanno lavorato con lui. Si ottiene un punto di vista grezzo e onesto su Richard attraverso candide conversazioni con Ethan Hawke, Jack Black, Keanu Reeves, Billy Bob Thornton, Matthew McConaughey, Jason Reitman, Julie Delpy e altri, per vedere le loro storie portate alla luce attraverso divertenti sequenze animate. L'uomo che è diventato famoso per aver celebrato il cool e il casual, emerge, in questo ritratto intimo e non convenzionale, come un regista sorprendentemente strategico e visionario che ha già stabilito una sua eredità e perfezionato uno stile cinematografico. (ANSA).