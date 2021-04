Motta, ho avuto paura ma la musica mi ha salvato

ROMA, 30 APR - Con due dischi alle spalle e altrettante Targhe Tenco (Miglior Opera prima nel 2016 con La fine dei Vent'anni e miglior Disco in assoluto tre anni fa con Vivere o Morire), la pressione si farebbe sentire per chiunque. Ma Motta, che domani 30 aprile pubblica "Semplice" (su etichetta Sugar), non sembra lasciarsi sopraffare dall'ansia e dalle aspettative di ripetersi. "No, niente ansia, né vertigini. Ne ho avute di più con il secondo lavoro, ma ho capito che troppi pensieri, seppure non fanno male, tolgono la libertà di espressione. Ho lavorato senza sentirmi costretto a rispettare una determinata struttura", racconta il polistrumentista e cantautore toscano, che da qualche tempo si è fatto adottare dalla Capitale, dove ha anche registrato e prodotto (insieme a Taketo Gohara) il nuovo lavoro. Le canzoni sono nate prima della pandemia (anche se rimaneggiate e qualcuna alla fine è rimasta nei cassetti, come Dov'è l'Italia, il brano presentato a Sanremo due anni fa), eppure, come rivela già il titolo del disco, l'attenzione è tutta concentrata sui dettagli, sulle piccole cose, sull'importanza di ogni attimo vissuto in un mondo che corre e ci sfugge dalle mani. "Il tempo dilatato del lockdown mi ha permesso di chiedermi perché faccio questo mestiere. Ho avuto la possibilità, dopo aver corso senza sosta per anni, di fermarmi. E ogni tanto è necessario per metabolizzare quello che si vive". A 35 anni, il combinato nuova maturità-pandemia, lo ha costretto dunque a riflettere, "come tutti, ma poi la risposta è sempre la stessa, faccio questo mestiere perché è la mia vita, è il mio ossigeno". (ANSA).