'The Palace' il Polanski misterioso di Rai Cinema

ROMA, 29 APR - Si sa davvero poco di THE PALACE di Roman Polanski film annunciato stamani da Paolo Del Brocco alla conferenza stampa di 'A riveder le stelle. Le nuove produzioni di Rai Cinema', notizia ripresa dai principali siti di cinema internazionali. A parte il fatto che THE PALACE è un dramma ambientato la notte di Capodanno del 1999 in un lussuoso hotel svizzero dove le vite di vari ospiti si intrecciano. Questa la breve sinossi. Il progetto è stato rivelato oggi da Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema che produrrà il film insieme alo' Eliseo Entertainment di Luca Barbareschi. A co-sceneggiare il film, insieme a Polanski, Jerzy Skolimowski. Anche lo stesso Del Brocco oggi è andato più che cauto a rispondere alle domande dei giornalisti sulla natura di questo film:"Non posso fornire dettagli perché non ho il permesso di Polanski - ha detto -.I grandi registi sono molto protettivi nei confronti del loro lavoro. Posso solo dire che dovremmo girare in autunno". (ANSA).