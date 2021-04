Nolting, torniamo a Soul con anima ribelle 22

ROMA, 29 APR - Fresco dei due Oscar come miglior film d'animazione e per la colonna sonora, il mondo di passioni vitali fra terreno e ultraterreno tracciato da Soul di Pete Docter torna protagonista con un prequel dedicato all'anima più scettica e ribelle dell''Antemondo (doppiata in Usa da Tina Fey e in Italia da Paola Cortellesi). E' 22 contro la Terra (22 vs. Earth), corto diretto da Kevin Nolting (montatore di Soul, ma anche di altri nuovi classici Pixar Disney come Up e Inside Out, qui al suo debutto alla regia) , disponibile in streaming su Disney+ da venerdì 30 aprile. "Gli Oscar sono stati un grande onore per tutti noi coinvolti in Soul - dice Nolting nell'incontro in streaming con la stampa internazionale -. Ognuno dei film che realizziamo richiede circa 3 o 4 anni di lavoro, e ci si sente veramente grati di aver condiviso quell'impegno e quel tempo con un team di persone così talentuose". '22 contro la Terra' in sei minuti narra il divertente tentativo di rivolta messo in scena da 22, che in Soul avevamo conosciuto come l'anima totalmente contraria all'idea di nascere con cui ha a che fare il protagonista Joe Gardner. Stanca di vedere andarsene tutte le giovani anime amiche, capaci, al contrario di lei, di trovare la scintilla per amare la vita, 22 decide di creare con altre cinque candide e inconsapevoli 'seguaci', un'organizzazione clandestina, chiamata Apocalypse. Il suo obiettivo è sabotare, i percorsi di scoperta a disposizione nell'Antemondo,. Nel lavoro su Soul "tra noi avevamo parlato molto del perché 22 avesse quella personalità controcorrente, pensando a diverse teorie. Ci è sembrato giusto sviluppare il racconto su un personaggio così interessante". Il ruolo in Soul svolto da 22 è stato fondamentale "per far emergere il carattere del protagonista - ricorda Nolting -. Io ho sempre visto il film come la storia dell'incontro fra qualcuno che non vuole vivere e qualcuno che non vuole morire. Un contrasto che fa crescere entrambi i personaggi". C'è la possibilità di un sequel di Soul? "Ora mi viene da dire no, ma alla Pixar non si sa mai, basti pensare che il sequel de Gli incredibili è arrivato a 10 anni dal primo film". (ANSA).