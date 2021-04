Teatro Comunale Ferrara riapre con un omaggio ad Antonioni

FERRARA, 29 APR - Il teatro Comunale 'Claudio Abbado' di Ferrara riapre domenica 2 maggio con un omaggio a Michelangelo Antonioni. Ospite d'eccezione del pomeriggio a teatro sarà Enrica Fico, regista e attrice che ha condiviso, come moglie e sul set, parte di vita con quella di Antonioni: l'appuntamento vuole essere un momento di riflessione sul rapporto tra il regista e Ferrara, tra passato, presente e futuro. Con lei dialogheranno Michele Placido e Moni Ovadia, presidente e direttore della Fondazione teatro Comunale, e l'assessore alla cultura Marco Gulinelli. L'appuntamento, in programma alle 18.30, sarà preceduto dall'esibizione di realtà e artisti ferraresi, protagonisti nelle prossime stagioni teatrali, e sarà seguito dalla proiezione del documentario-backstage 'Fare un film per me è vivere' di Enrica Fico, realizzato durante le riprese del film 'Al di là delle nuvole' diretto da Antonioni con la collaborazione di Wim Wenders. (ANSA).