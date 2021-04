Da Moretti a Salvatores, le nuove produzioni Rai Cinema

ROMA, 29 APR - Come stappare una bottiglia di prosecco per troppo tempo agitata e da cui escono centinaia di film che cercano finalmente visibilità nel post-Covid . È stato un po' cosi questa mattina alla conferenza stampa di 'A riveder le stelle. Le nuove produzioni di Rai Cinema' in cui Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema, ha presentato i tantissimi film, già pronti e in lavorazione, esprimendo anche la convinzione che a vincere oggi sul mercato sono i lavori con identità, di pancia, contro quelli global delle serie tv. E nel listino pieno zeppo dei nostri autori più prestigiosi, da Salvatores ad Avati, da Bellocchio ad Amelio, da Nanni Moretti a Paolo Taviani compare a sorpresa anche un film di Roman Polanski dal titolo THE PALACE. E poi, sempre Del Brocco, l'annuncio dell'uscita in sala di due film molto attesi: si tratta FREAKS OUT, il 28 ottobre, e di DIABOLIK il 16 dicembre. Questi intanto alcuni numeri: nel biennio 2020-2021 Rai Cinema ha investito su 135 film - di cui 60 tra opere prime e seconde - e 40 documentari, per una cifra complessiva di oltre 150 milioni di euro, collaborando con 120 diverse società di produzione e 180 registi. (ANSA).