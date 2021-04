Salvatore Accardo in concerto per Musica Insieme

BOLOGNA, 29 APR - Per la stagione concertistica di Musica Insieme, l'appuntamento del 2 maggio prossimo aprirà le porte di Palazzo Magnani di Bologna. Costruito intorno alla fine del Cinquecento ed impreziosito dagli affreschi dei Carracci, Palazzo Magnani verrà "raccontato" dal docente di antropologia filosofica dell'Università di Bologna, Stefano Bonaga. Il programma del concerto sarà invece introdotto da un altro protagonista del cartellone 2021, il violoncellista Giovanni Sollima. La locandina prevede la presenza di uno dei massimi violinisti del panorama internazionale, Salvatore Accardo, impegnato nella duplice veste di solista e direttore dell'Orchestra da Camera Italiana, un complesso da lui stesso fondato nel 1996 con i migliori allievi ed ex allievi dell'Accademia 'Stauffer' di Cremona. In programma tre rari brani strumentali di Gioachino Rossini, Giovanni Bottesini e Giuseppe Verdi, dove la cantabilità dell'opera italiana si sposa al virtuosismo degli archi. Agli oltre 700 studenti delle Scuole secondarie di primo e secondo grado di Bologna che hanno partecipato al secondo incontro di 'Che Musica, Ragazzi!' con l'orchestra e i solisti del concerto, è stata riservata in esclusiva una ricca anteprima di questo programma che il pubblico potrà seguire sintonizzandosi su Trc Bologna (canale 15 del digitale terrestre) domenica 2 maggio alle 17 (con replica martedì 4 maggio alle 22). Sempre domenica 2 maggio, alle 18 il concerto sarà visibile a tutti gli utenti Sky sull'emittente ER 24 (canale 518), mentre a partire dal 3 maggio alle 20.30 il concerto sarà disponibile sul portale musicainsiemebologna.it, sul canale YouTube e sull'app Musica Insieme. (ANSA).