Cinema: nasce Cactus Festival, 28 corti giudicati dai bambini

AOSTA, 29 APR - Dodici mila 576 alunni di 687 classi da tutte le 20 regioni italiane saranno i giudici della prima edizione del Cactus international children's and youth film festival, organizzato dalla Long neck doc associazione culturale. La rassegna prenderà il via lunedì 3 maggio, coinvolgendo scuole dell'infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado. I giovani studenti saranno chiamati a visionare e giudicare i 28 cortometraggi in concorso, di cui 11 anteprime italiane, una anteprima europea e una anteprima internazionale. Questa fase del festival ha come obiettivo la scoperta di storie pensate per l'infanzia e la preadolescenza e la creazione di un bagaglio culturale, artistico e relazionale che sia a misura dei più giovani e delle più giovani. I cortometraggi - scelti attraverso una call internazionale tra oltre 1.150 pellicole provenienti da 88 paesi - possono essere guardati nei momenti e con i dispositivi ritenuti più adeguati, fino al 14 maggio. La premiazione è in programma sabato 5 giugno presso il Courmayeur Cinema. La decisione di proporre un festival dedicato ad un pubblico di bambine, bambini e adolescenti nasce dal fatto che questo periodo di pandemia "ha messo a dura prova la centralità dell'infanzia e della preadolescenza nelle relazioni così come nelle espressioni culturali a esse dedicate", spiega il direttore artistico, Alessandro Stevanon. (ANSA).