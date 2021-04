Torino Jazz Festival, in presenza la nona edizione

TORINO, 29 APR - "Il Torino Jazz Festival è pronto per tornare sulla scena, dopo un lungo lavoro di preparazione per offrire al pubblico un programma di qualità da seguire nuovamente in presenza". L'assessore alla Cultura del Comune di Torino, Francesca Leon, annuncia così la nona edizione della manifestazione, che come l'anno scorso si svolgerà con una doppia programmazione: la sezione Main Stage a giugno, da venerdì 19 a domenica 27, quella Jazz Cl(H)ub in autunno, da lunedì 27 settembre a domenica 3 ottobre. "Recuperare il piacere di ascoltare insieme concerti che si preannunciano di grandissimo interesse è stato l'obiettivo del lavoro di questi lunghi mesi di incertezza - aggiunge Leon -. Una proposta costruita con grande creatività, determinazione e flessibilità da parte di Diego Borotti e Giorgio Li Calzi, come consuetudine di questi tempi. Proposta che, ne siamo certi, saprà sollecitare la curiosità di chi ama la musica. Dunque un augurio di buon TJF 2021 a tutte e tutti". A ospitare i concerti del TJF Main Stage saranno le OGR - Officine Grandi Riparazioni, il Conservatorio Giuseppe Verdi e il Teatro Vittoria. Come tradizione il TJF Jazz Cl(H)ub si svolgerà nei club cittadini. In cartellone i musicisti previsti nel 2020, edizione alla quale non hanno potuto partecipare a causa della pandemia. (ANSA).