Al cinema la poesia di D'Annunzio e Franco Arminio

ROMA, 28 APR - Cinema poetico e racconto di un poeta: entrambe sfide difficili al cinema. Da una parte l'estetica rarefatta di Davide Ferrario che con NUOVO CINEMA PARALITICO privilegia i luoghi ai margini rispetto ai grandi avvenimenti e, dall'altra, IL CATTIVO POETA la biopic di Gianluca Jodice sull'autunno della vita di Gabriele D'Annunzio (interpretato da Sergio Castellitto), quando il poeta preferiva la penombra pur di non vedere il suo corpo offeso dal tempo. Ora il film di Ferrario, già fuori concorso alla 38/ma edizione del Torino Film Festival, approda in sala all'Anteo di Milano, per Il cattivo poeta arriva il trailer mentre il film sarà al cinema dal 20 maggio distribuito da 01. Gabriele D'Annunzio era un tipo scomodo, imprevedibile, "un dente cariato che o lo si estirpa o lo si ricopre d'oro" così nel trailer del film di Jodice che racconta gli ultimi anni dell'artista-esteta e uomo d'azione, quando la sua ombra lunga faceva in qualche modo ancora paura al fascismo. In Nuovo cinema paralitico di Ferrario invece è poesia minimalista e non strillata. Protagonista e guida di questi piccoli microfilm di un minuto e mezzo è il poeta Franco Arminio che recita poesie, non richieste, nei posti più improbabili, non ultimo in un negozio di barbiere. Regola formale di questo originale lavoro di Ferrario, che ne spiega anche il titolo, è la 'paralisi' della macchina da presa che si muove solo sul suo asse. Insomma si punta l'obiettivo su una piazza e si aspetta cosa accade "un po' come se si andasse a caccia", spiega lo stesso regista. (ANSA).