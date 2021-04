Sandra Milo, per David grata a registi e figli

ROMA, 28 APR - "Sono grata ai grandi registri coi quali ho lavorato e grata ai miei figli che mi hanno insegnato la pazienza e così ho saputo aspettare anche questo premio". Così Sandra Milo raggiunta telefonicamente dall'ANSA commenta a caldo e con autentico entusiasmo la notizia del David alla carriera che ha appena ricevuto. E con altrettanto entusiasmo racconta che sta per partire per Milano per fare da protagonista in 'Ostriche e caffè americano' di Walter Palemenga: "Un video teatrale in cui interpreto una Drag Queen e che dimostra, se ce ne fosse ancora bisogno, che siamo tutti uguali". (ANSA).