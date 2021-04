Stefania Rocca, guerriera contro la discriminazione

ROMA, 27 APR - Thriller, molto 'al femminile', e film di genere pieno di atmosfere cupe dove nessuno è come sembra. Si presenta così DIETRO LA NOTTE di Daniele Falleri con un'inedita Stefania Rocca molto dark e guerriera, Fortunato Cerlino (il Pietro Savastano di Gomorra), Roberta Giarrusso e Elisa Visari. Il film, prodotto da Fenix Entertainment in collaborazione con Rai Cinema da domani su Sky Cinema, si sviluppa dal tramonto all'alba, come ricorda appunto il titolo. Tutto inizia con Marta (Rocca), tonico capo della sicurezza di un prestigioso opificio, pronta a partire il giorno dopo per Dubai per trasportare un ingente carico di diamanti. Bruno (Cerlino), prestigiatore di professione e suo nuovo compagno, l'accoglie innamorato a casa, dove la donna vive con la problematica figlia diciassettenne Elena (Visari) che la incolpa della separazione dal padre e vede di cattivo occhio la sua relazione con Bruno. Una cosa, quest'ultima, in cui ha come alleata la zia Giulia (Giarrusso), trasgressiva sorella minore di Marta. La notte è ormai vicina e Marta e Bruno si preparano a viverla come due felici innamorati, visto che Elena la passerà da un'amica. Ma non sarà affatto come l'immaginavano e quella che doveva essere una notte d'amore sarà un vero e proprio incubo. "Credo sia fondamentale in Italia favorire i generi che danno la possibilità al pubblico di vedere film diversi - dice Stefania Rocca all'ANSA in collegamento remoto -. Mi sono trovata benissimo a fare il personaggio di Marta, una donna che ha allo stesso tempo un legame forte con la sorella e con la figlia. Poi ovviamente c'è il mistero e lei ne ha più di uno da nascondere". (ANSA).