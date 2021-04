Opera Roma: Mariotti, elettrizzante riavere il pubblico

ROMA, 27 APR - ''Riavere il pubblico in sala per noi è una sensazione fantastica, elettrizzante. Ne parlavo con i professori d'orchestra durante le prove. Ci sentiamo veramente come dei bambini la vigilia di Natale. Non vediamo l'ora di riavere quella metà che ci è mancata per tutto questo tempo''. Lo dice all'ANSA il maestro Michele Mariotti che domani 28 aprile alle 20:30 sarà sul podio del Teatro dell' Opera di Roma per il concerto sinfonico di riapertura con gli spettatori. "Anche noi siamo mancati tanto al pubblico - aggiunge il direttore -. E' un dare avere indispensabile per il nostro fare musica. E' come se noi potessimo davvero riappropriarci della nostra metà. Il pubblico ci è mancato tantissimo nei suoi silenzi, nei suoi applausi, nelle sue dimostrazioni di affetto. Il fare musica non è qualcosa di autoreferenziale. Anche se a distanza, siamo ansiosi di riabbracciare con enorme affetto i nostri spettatori''. La serata sarà dedicata interamente a Giuseppe Verdi. Mariotti ha scelto i ballabili tratti dalle grandi opere del compositore, Macbeth, Don Carlos, Les vêpres siciliennes. I 500 biglietti disponibili al prezzo speciale di dieci euro sono andati esauriti in 24 ore, come era prevedibile ''Finalmente possiamo riaprire il Teatro al nostro pubblico con un concerto gioioso- ha commentato il sovrintendente del Teatro dell'Opera, Carlo Fuortes - Durante gli scorsi mesi abbiamo cercato di trasformare la paralisi della pandemia in vitalità. Oggi accogliamo gli spettatori in un teatro che è stato il set di spettacoli trasmessi in tv. E il nostro pubblico ha risposto con entusiasmo esaurendo in poche ore tutti i biglietti. È un bellissimo segno per il futuro prossimo del Teatro''. Il concerto, della durata di un'ora, consentirà al pubblico di rientrare a casa senza violare le misure limitative della circolazione. Lo spettacolo di riapertura potrà essere seguito in diretta dal Teatro Costanzi sulle frequenze di Rai Radio 3. (ANSA).