In the Mood for Love, in sala capolavoro restaurato

ROMA, 27 APR - In the Mood for Love, il capolavoro di Wong Kar Wai di 20 anni fa, restaurato in 4K e distribuito dalla Tucker Film, uscirà dal 28 aprile in 27 sale, per ora. E' il primo capitolo della monografia Una questione di stile: la Tucker porterà al cinema anche le sue prime due opere, As Tears Go By e Days of Being Wild (mai uscite in Italia!) e le versioni 4K di Angeli perduti, Hong Kong Express e Happy Together. Hong Kong, 1962. Un uomo e una donna, il signor Chow e la signora Chan. Due dirimpettai che si trovano a vivere un amore casto e clandestino. Due attori meravigliosi, Maggie Cheung e Tony Leung Chiu-wai, che hanno spalancato le porte dell'Occidente agli splendori del nuovo cinema asiatico (Tony Leung Chiu-wai è stato incoronato al Festival di Cannes nel 2000). Un melodramma intenso e raffinatissimo che ha davvero fatto epoca. (ANSA).