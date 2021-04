Cannes: star e autori, da Penn a Campion prime voci

ROMA, 27 APR - Se, nonostante il Covid, le date venissero confermate, 6 -17 luglio, il Festival di Cannes 2021 sarebbe davvero bollente e non solo per il clima, ma per l'abbondanza di star e grandi autori, secondo quanto anticipa Variety. Insomma, dopo la cancellazione all'ultimo minuto dello scorso anno, si prepara una ripartenza alla grande per Cannes 2021, con Spike Lee presidente di giuria e l'apertura affidata ad ANNETTE, musical di Leos Carax con Adam Driver e Marion Cotillard. Attesi e scontati THE FRENCH DISPATCH di Wes Anderson e TRE PIANI di Nanni Moretti, adattamento del romanzo dello scrittore israeliano Eshkol Nevo, con Margherita Buy, Riccardo Scamarcio e Alba Rohrwacher, sarebbe verso la Croisette anche il dramma FLAG FLY di Sean Penn con i figli Dylan e Hopper , THE POWER OF DOG di Jane Campion, ambientato nel Montana, storia di due fratelli l'uno contro l'altro, con Benedict Cumberbatch e Kristen Dunst e il thriller di Paul Schrader, THE CARD COUNTER, con Oscar Isaac e Willem Dafoe. OFFICIAL COMPETITION , commedia con Antonio Banderas e Penélope Cruz diretta dal duo argentino Mariano Cohn e Gastón Duprat potrebbe essere, secondo Variety un titolo di punta (in predicato anche al Lido). BENEDETTA di Paul Verhoeven con Virginie Efira nel ruolo di una suora lesbica nell'Italia rinascimentale e MEMORIA, il debutto in lingua inglese del regista tailandese Apichatpong Weerasethakul con Tilda Swinton. In predicato per la Croisette A HERO il dramma in lingua farsi di Asghar Farhadi, due volte vincitore dell'Oscar, la cui trama è tenuta segreta. Dalla Francia ci potrebbero essere il film in bianco e nero di Jacques Audiard PARIS, 13TH DISTRICT con la storia di quattro giovani amici, a volte amanti, e spesso entrambi, Claire Denis con FEU con Juliette Binoche e Vincent Lindon, Emmanuelle Bercot con DE SON VIVANT con Catherine Deneuve, Benoît Magimel e Cécile de France . La selezione ufficiale di quest'anno potrebbe anche vantare WHERE IS ANNE FRANK, un lungometraggio d'animazione di Ari Folman, il cui documentario Waltz With Bashir debuttò in concorso nel 2008. La selezione ufficiale del Festival di Cannes sarà svelata il 27 maggio. (ANSA).