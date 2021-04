Primo Maggio: anche Lp al Concertone di Roma

ROMA, 26 APR - "Ciao, anche io sarò al Concerto del Primo Maggio". La cantautrice italo-americana LP, con un video, annuncia la sua partecipazione al tradizionale Concertone di Roma, che quest'anno - causa restrizioni da covid - andrà in scena dalla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica. Annunciata anche la presenza del fenomeno belga dell'alt-pop Balthazar e di Francesca Michielin, che si vanno a unire agli artisti già resi noti nei giorni scorsi, ovvero: Max Gazzè con la Magical Mistery Band, Ermal Meta, Gaia, Michele Bravi, Fedez, Bugo, Colapesce Dimartino, Extraliscio, Willie Peyote con Fast Animals and Slow Kids, Folcast, Motta, Piero Pelù, Chadia Rodriguez, Claudio Capéo, The Zen Circus, Margherita Vicario, Ghemon, La Rappresentante di Lista. (ANSA).