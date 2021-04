Oscar: fan Boseman furiosi sui social

NEW YORK, 26 APR - I fan di Chadwick Boseman sono insorti su Twitter dopo l'Oscar mancato dell'attore, morto di cancro lo scorso agosto a soli 43 anni dopo aver finito di girare "Ma Rainey's Black Bottom". Boseman era il favorito della vigilia ma l'Oscar per il miglior attore dell'edizione 2021 e' andato all'83nne Anthony Hopkins per "The Father". "Hanno finito la serata con il premio che sarebbe dovuto andare a Chadwick e lo hanno dato a uno che neanche c'era", ha commentato un fan notando che Hopkins non e' venuto a ritirare il premio. A aggiungere mistero al giallo del verdetto dell'Academy e' stato anche il cambio del copione originale che tradizionalmente chiude la notte delle stelle con l'annuncio del miglior film. Stavolta il miglior film e' stato annunciato prima dei due premi principali per la recitazione. (ANSA).