Oscar: in memoriam, ricordati Morricone e Rotunno

ROMA, 26 APR - C'erano anche Ennio Morricone e Giuseppe Rotunno tra i nomi dei tantissimi personaggi scomparsi nel 2020 e ricordati nel tradizionale "In memoriam" alla 93/ma edizione degli Oscar. Con loro l'Academy ha voluto rendere omaggio ai protagonisti del cinema internazionale scomparsi lo scorso anno, da Sean Connery a Kim Ki Duk, da Ian Holm a Max von Sydow. Sulle note di "As" di Stevie Wonder, sono comparsi anche i nomi di Michael Piccoli e di Alberto Grimaldi. A chiudere l'"In Memoriam" l'immagine e il nome di Chadwick Boseman. (ANSA).