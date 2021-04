Oscar: fuori Pausini e Pinocchio, Italia senza premi

ROMA, 26 APR - Trasferta hollywoodiana senza fortuna per l'Italia che torna da Los Angeles senza Oscar nonostante le tre candidature. Non ce l'ha fatta Laura Pausini con la sua "Io sì" , canzone originale per La vita davanti a sè di Edoardo Ponti nè Mark Coulier, Dalia Colli e Francesco Pegoretti per il trucco di Pinocchio e Massimo Cantini Parrini per i costumi sempre di Pinocchio di Matteo Garrone. (ANSA).