Oscar: miglior documentario My Octopus Teacher

ROMA, 26 APR - L'Oscar per il miglior documentario alla 93/a edizione dei premi va a MY OCTOPUS TEACHER (Il mio amico in fondo al mare) di Pippa Ehrlich, James Reed e Craig Foster. Il film Netflix è l'incredibile storia personale di un' amicizia tra un appassionato delle profondità marine e una mamma polpo, nel mare sudafricano. (ANSA).