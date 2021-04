Oscar: Laura Dern cita La Strada, primo 'straniero' premiato

ROMA, 26 APR - Annunciando l'Oscar per il miglior film internazionale, Laura Dern, vincitrice della statuetta lo scorso anno come migliore attrice non protagonista, ha incitato La Strada di Federico Fellini. Il capolavoro del regista italiano è stato il primo ad aggiudicarsi la statuetta per la categoria film straniero che era appena nata. "Quando ero piccola - ha detto l'attrice - mia madre mi portava a vedere uno dei suoi film preferiti, La Strada, con la straordinaria interpretazione di Giulietta Masina". (ANSA).