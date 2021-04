Mank, dieci candidature all'Oscar senza inclusione

(di Francesco Gallo) ROMA, 25 APR - Quanto peserà l'inclusione, ormai una sorta di neo-conformismo, su un film come MANK? Una domanda più che legittima nel caso di questo lavoro di David Fincher in testa per candidature agli Oscar 2021, ben dieci, commovente e filologico omaggio alla Hollywood 'fabbrica dei sogni', ma senza appetibilità dal punto di vista dell'inclusione. Ovvero privo di neri, asiatici, sessualità non ortodosse e donne dietro la macchina produttiva. Eppure dietro questo film c'è tutto il fascino della Hollywood in bianco e nero e il racconto di un'opera cult come 'Citizen Kane' (Quarto potere), uno dei film più importanti della storia del cinema che, forse proprio come potrebbe accadere a MANK, ebbe uno strano destino: nove candidature e un solo Oscar. Il film sarà da lunedì 26 aprile tra i primi ad essere proiettato nei cinema italiani che finalmente riaprono per la gioia degli spettatori. Ora dietro 'Quarto potere' e il suo racconto di solitudine e ricchezza, c'è una storia vera e altrettanto metafisica in MANK che contrappone un uomo pieno di fascino e alcool come lo sceneggiatore Herman J. Mankiewicz a un genio allora giovanissimo, Orson Welles, che avrebbe co-sceneggiato con lui quel capolavoro, ma lo ha fatto davvero? Questo l'interrogativo di MANK di David Fincher che mentre racconta in bianco e nero (la fotografia è di Erik Messerschmidt) la Hollywood degli anni Trenta e l'America in piena crisi economica, mostra anche, allo stesso tempo, lo scatto di orgoglio di Mankiewicz che di fronte a un'opera scritta su commissione, decide solo alla fine di volerla firmare nonostante un indispettito Welles. Da qui poi anche la beffa di un Oscar condiviso: quello appunto per la sceneggiatura a Citizen Kane (unica statuetta presa da questo capolavoro che correva per ben nove categorie e anche unico riconoscimento dell'Academy ad Orson Welles). Stupenda, infine, la citazione di George Bernard Show fatta dal raffinato Mankiewicz su cosa sia davvero Hollywood: "È quello che Dio avrebbe costruito se avesse avuto i soldi". (ANSA).