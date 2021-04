Si torna in sala da Minari ai blockbuster

ROMA, 24 APR - Sarà una riapertura anche nel segno degli Oscar, quella della sale il 26 aprile, proprio a poche ore della consegna delle statuette. Dopo più di un anno dalla chiusura, il pubblico nei cinema (soprattutto sale cittadine, multiplex come Uci e The Space aspetteranno metà maggio per riaccendere le luci) troverà già lunedì Mank di David Fincher con Gary Oldman e Minari, storia famigliare di Lee Isaac Chung, insieme, fra gli altri, al doppiamente candidato, fra documentari e film internazionali, Collective di Alexander Nanaua. Il 29 aprile debutteranno il favorito, e Leone d'oro, Nomadland di Chloé Zhao e Una donna promettente con Carey Mulligan. Dal 5 maggio il dramma Pieces of a woman di Kornel Mondruczo con Vanessa Kirby. Il cartellone nelle prime settimane sarà dominato da film da festival e autori, con film che hanno esordito al lido come il messicano Nuevo orden di Michel Franco, i documentari Nilde Iotti, il tempo delle donne di Peter Marcias, e The Rossellinis di Alessandro Rossellini; la dramedy Est - Dittatura Last Minute di Antonio Pisu, con Lodo Guenzi tutti al debutto già il 26. Gli appassionati di Wong kar-Wai potranno rivedere il 28 aprile in uscita evento il cult In the mood for love a 20 anni dall'esordio. Stesso giorno di debutto per Lei mi parla ancora di Pupi Avati con Renato Pozzetto. Tra gli altri, escono anche l'Orso d'oro a Berlino Bad Luck Banging Or Loony Porn del provocatorio Radu Jude (29 aprile); Due di Filippo Meneghetti e Corpus Christi di Jan Komasa saranno in sala dal sei maggio. Il 20 maggio esce il Cattivo poeta di Gianluca Jodice con Sergio Castellitto nei panni di Gabriele D'Annunzio. Fra gli altri titoli (la lista continua ad allungarsi), ad aprire il ritorno dei blockbuster sarà la Crudelia live action interpretata da Emma Stone (28 maggio), uno dei film Disney che debutterà contemporaneamente su Disney+, come il superhero movie Black Widow con Scarlett Johansson (9 Luglio). Tra le altre grandi produzioni su cui puntano le major per l'estate, Fast & Furious 9 (12 luglio), The Suicide Squad (5 agosto), e I Croods 2 - Una nuova era (19 agosto) . (ANSA).